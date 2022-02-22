В псковском филиале «Экопрома» открыты вакансии на должности эколога и водителя грузового автомобиля
В связи с расширением подразделения в псковском филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») открыты вакансии на должности эколога и водителя грузового автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.
Водитель грузового автомобиля
Требования:
- опыт работы от 3 лет;
- права категории С;
- полная занятость, полный день.
Обязанности:
- работа на мусоровозах (МАЗ, ИСУЗУ, ФУСО и пр.).
Условия:
- оклад+премия;
- оформление по ТК РФ;
- соц. пакет
- работа на территории г. Пскова
Заработная плата - от 40 000 руб.
Обращаться по телефону: 8-911-350-26-15
Резюме высылать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru
Эколог
Требования:
- высшее профессиональное образование;
- умение работать в личном кабинете природопользования;
- знание природоохранного законодательства.
Обязанности:
- ежемесячный мониторинг учета ТКО;
- подготовка и ведение экологической отчетности;
- подготовка документов для предоставления контролирующим и надзорным органам;
- деловая переписка с контрагентами;
- выполнение поручений в области охраны окружающей среды в целях соблюдения природоохранного законодательства.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- соц. пакет;
Заработная плата - 40 000 руб.
Обращаться по телефону: 8-911-890-06-12
Резюме высылать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru
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