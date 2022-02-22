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Общество

В псковском филиале «Экопрома» открыты вакансии на должности эколога и водителя грузового автомобиля

В связи с расширением подразделения в псковском филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») открыты вакансии на должности эколога и водителя грузового автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Водитель грузового автомобиля

Требования:

- опыт работы от 3 лет;

- права категории С;

- полная занятость, полный день.

Обязанности:

- работа на мусоровозах (МАЗ, ИСУЗУ, ФУСО и пр.).

Условия:

- оклад+премия;

- оформление по ТК РФ;

- соц. пакет

- работа на территории г. Пскова

Заработная плата - от 40 000 руб. 

Обращаться по телефону: 8-911-350-26-15

Резюме высылать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru

Эколог

Требования:

- высшее профессиональное образование;

- умение работать в личном кабинете природопользования;

- знание природоохранного законодательства.

Обязанности:

- ежемесячный мониторинг учета ТКО;

- подготовка и ведение экологической отчетности;

- подготовка документов для предоставления контролирующим и надзорным органам;

- деловая переписка с контрагентами;

- выполнение поручений в области охраны окружающей среды в целях соблюдения природоохранного законодательства.

Условия:

- оформление по ТК РФ;

- соц. пакет;

Заработная плата - 40 000 руб. 

Обращаться по телефону: 8-911-890-06-12

Резюме высылать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru

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