С 10 сентября на Полистовских болотах откроют сезон сбора клюквы

15:05, 07 сентября 2026, ПАИ

С 10 сентября в охранной зоне Полистовского заповедника начнется сезон разрешённого сбора клюквы. До 1 декабря ягоду для собственных нужд смогут собирать жители Подберезинской волости Локнянского муниципального округа - только на трех специально определенных участках, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Для сбора клюквы открыты урочища Болтухино, Язвы и Усадьба. На других участках охранной зоны сбор ягоды запрещен.

Собирать клюкву разрешается исключительно для личных нужд. При этом нельзя использовать машинки, комбайны и другие приспособления, которые могут повредить растительный покров.

Ограничение связано с особенностями расположения населенных пунктов Подберезинской волости. Некоторые деревни непосредственно граничат с охранной зоной заповедника, а прилегающие болота остаются для местных жителей единственной доступной территорией для традиционного сбора ягод. При этом сбор на неохраняемых болотах для них становится затруднительным.

Специальные участки определены на основании приказа Минприроды России № 335 от 24 мая 2023 года.

В Полистовском заповеднике напоминают, что установленный порядок касается только трех обозначенных территорий. Кроме того, находиться непосредственно на территории заповедника без специального разрешения запрещено.

Ранее сообщалось, что в псковских лесах начался сезон сбора брусники.