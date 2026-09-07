Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С 10 сентября на Полистовских болотах откроют сезон сбора клюквы

С 10 сентября в охранной зоне Полистовского заповедника начнется сезон разрешённого сбора клюквы. До 1 декабря ягоду для собственных нужд смогут собирать жители Подберезинской волости Локнянского муниципального округа - только на трех специально определенных участках, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Фото: газета «Наша жизнь»

Для сбора клюквы открыты урочища Болтухино, Язвы и Усадьба. На других участках охранной зоны сбор ягоды запрещен.

Собирать клюкву разрешается исключительно для личных нужд. При этом нельзя использовать машинки, комбайны и другие приспособления, которые могут повредить растительный покров.

Ограничение связано с особенностями расположения населенных пунктов Подберезинской волости. Некоторые деревни непосредственно граничат с охранной зоной заповедника, а прилегающие болота остаются для местных жителей единственной доступной территорией для традиционного сбора ягод. При этом сбор на неохраняемых болотах для них становится затруднительным.

Специальные участки определены на основании приказа Минприроды России № 335 от 24 мая 2023 года.

В Полистовском заповеднике напоминают, что установленный порядок касается только трех обозначенных территорий. Кроме того, находиться непосредственно на территории заповедника без специального разрешения запрещено.

Ранее сообщалось, что в псковских лесах начался сезон сбора брусники.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Десятки улиц частично останутся без воды в Великих Луках 8 сентября
07 сентября 2026

Псковичка представила регион на всероссийском форуме рабочей молодёжи
07 сентября 2026

Ураганы, клубника и 12 снесённых теплиц: псковский фермер – о том, как непогода влияет на бизнес
07 сентября 2026

Жителей Псковской области призвали бесплатно привить домашних животных от бешенства
07 сентября 2026

«Вытапливается смолка»: себежанка поделилась способом сушки грибов
07 сентября 2026

Семейный бизнес без выходных: как живут и работают фермеры Псковской области в горячую пору
07 сентября 2026

Переселенцы из Эстонии рассказали о причинах переезда в Псковскую область
07 сентября 2026

«Женщина недооценена»: фермер Юлия Хвесюк – о скрытом потенциале предпринимательниц

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...