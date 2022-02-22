Видео: В дату-палиндром псковский ЗАГС поставил рекорд

18:47, 22 февраля 2022, ПАИ

На 22 февраля 2022 год заявление на регистрацию брака в Псковской области подало 36 пар. Почти половина из них пришли в ЗАГС Псковского района. Это связано с тем, что изначально самый востребованный Дворец бракосочетаний в Пскове на ул. Детской по вторникам браки не регистирировал и только накануне режим работы в угоду повышенному спросу был изменён. Поэтому многие желающие записать в свидетельство о браке дату-палиндром пришли для этого в районный ЗАГС.