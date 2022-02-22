Как будут работать поликлиники и пункты вакцинации в Пскове 23 февраля

21:50, 22 февраля 2022, ПАИ

Опубликован график работы поликлиник и пунктов вакцинации в Пскове в праздничный день – 23 Февраля.

Как сообщает Telegram-канал Псковской области, поликлиники № 1 (улица Кузнецкая, 19), № 2 (улица Коммунальная, 23) и № 3 (Индустриальная, 8) в Пскове будут работать по графику праздничного дежурства, с 8:00 до 16:00. Будут организованы приём терапевта, вызовы, ковид-бригады. Вакцинация против СOVID-19 возможна в поликлинике по предварительной записи, в пунктах вакцинации – в порядке живой очереди.

Телефоны поликлиники № 1: 66-53-54 – регистратура; 66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом. Поликлиника № 2: 56-78-15 – регистратура; 56-96-98 – вызов врача на дом. Поликлиника № 3: 53-33-88 – регистратура; 53-29-46 – вызов врача на дом. Call-центр: 29-90-28.

Кабинеты вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в поликлиниках будут принимать посетителей с 8:00 до 15:00.

Пункт вакцинации в СРП «Простория» 23 февраля работает с 10:00 до 17:00, в ТЦ «Империал» – с 10:00 до 17:00, в ТРК «Акваполис» – с 10:00 до 17:00, в ТК «Рубин» – с 12:00 до 17:00.