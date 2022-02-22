Комплекс мер по сокращению количества ДТП актуализируют в Псковской области

21:33, 22 февраля 2022, ПАИ

22 февраля заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провёл рабочее совещание, посвящённое проработке мер повышения безопасности дорожного движения в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В январе на дорогах региона произошло несколько серьёзных ДТП, в которых пострадали и погибли люди. Для улучшения ситуации, считает вице-губернатор, нужно свести к минимуму возникновение таких происшествий в будущем. «Весь 2021 год наблюдалось снижение показателей смертности и травматизма. Эту динамику необходимо поддерживать», — отметил Василий Осипов.

В рамках совещания прозвучали предложения о функционировании автоматизированных комплексов фиксации нарушений. Представители УГИБДД УМВД России по Псковской области отметили, что значительное количество ДТП в прошлом месяце связано либо с серьёзным превышением скорости либо с неправильным выбором скоростного режима в сложных погодных условиях.

Василий Осипов подчеркнул, что количество комплексов фиксации нарушений необходимо наращивать, а также обновлять имеющийся парк устройств. Вице-губернатор поручил актуализировать разработанную в 2020 году дорожную карту совершенствования системы фото- и видеофиксации нарушений.

«Для профилактики нарушений скоростного режима действующего парка технических устройств недостаточно. Камеры фиксации являются одним из действенных инструментов снижения аварийности», — отметил Василий Осипов.

По итогам обсуждения сформирован комплекс мер организации профилактической работы в регионе. Он будет согласован с профильными специалистами. Также Василий Осипов заявил, что общий анализ ситуации и необходимость принятия дополнительных мер станут предметом обсуждения на одном из заседаний областной комиссии по безопасности дорожного движения.