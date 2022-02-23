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Культура

Эмир Кустурица может запросить российское гражданство

Сербский режиссёр Эмир Кустурица может запросить российское гражданство, но считает, что ещё рано, сообщает ТАСС.

«Это очень рано. Это будет позже», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, собирается ли он просить о гражданстве РФ.

21 февраля Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии.

 

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Эмир Кустурица может запросить российское гражданство

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