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Культура

Фестиваль патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области

Межмуниципальный фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества «Мы наследники Победы, память Родины храним!» прошёл в Бежаницком районном центре культуры сегодня, 27 апреля. Об этом пишет газета «Сельская новь».

  • Фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
    Фото: Любовь Озерская
  • Фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
    Фото: Любовь Озерская
  • Фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
    Фото: Любовь Озерская
  • Фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
    Фото: Любовь Озерская
  • Фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
    Фото: Любовь Озерская
  • Фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
    Фото: Любовь Озерская
  • Фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
    Фото: Любовь Озерская
  • Фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
    Фото: Любовь Озерская

На фестивале выступили коллективы из Дно, Порхова, Новоржева, Пушкинских Гор, Острова, Локни, Великих Лук и села Поддорье Новгородской области. Сначала на сцене появились детские коллективы, а продолжили фестиваль выступления взрослых солистов и ансамблей.

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