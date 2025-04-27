Фестиваль патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области

20:17, 27 апреля 2025, ПАИ

Межмуниципальный фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества «Мы наследники Победы, память Родины храним!» прошёл в Бежаницком районном центре культуры сегодня, 27 апреля. Об этом пишет газета «Сельская новь».



Фото: Любовь Озерская



Фото: Любовь Озерская



Фото: Любовь Озерская



Фото: Любовь Озерская



Фото: Любовь Озерская



Фото: Любовь Озерская



Фото: Любовь Озерская



Фото: Любовь Озерская















На фестивале выступили коллективы из Дно, Порхова, Новоржева, Пушкинских Гор, Острова, Локни, Великих Лук и села Поддорье Новгородской области. Сначала на сцене появились детские коллективы, а продолжили фестиваль выступления взрослых солистов и ансамблей.