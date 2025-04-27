Фестиваль патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
Межмуниципальный фестиваль-конкурс патриотической песни и хореографического творчества «Мы наследники Победы, память Родины храним!» прошёл в Бежаницком районном центре культуры сегодня, 27 апреля. Об этом пишет газета «Сельская новь».
-
Фото: Любовь Озерская
-
Фото: Любовь Озерская
-
Фото: Любовь Озерская
-
Фото: Любовь Озерская
-
Фото: Любовь Озерская
-
Фото: Любовь Озерская
-
Фото: Любовь Озерская
-
Фото: Любовь Озерская
На фестивале выступили коллективы из Дно, Порхова, Новоржева, Пушкинских Гор, Острова, Локни, Великих Лук и села Поддорье Новгородской области. Сначала на сцене появились детские коллективы, а продолжили фестиваль выступления взрослых солистов и ансамблей.
Фестиваль патриотической песни и хореографического творчества прошёл в Псковской области
Конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков» завершилась в Пушкинском заповеднике
Себежанка Варвара Федотова в составе ансамбля РВСН выступила в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
Путеводитель «Выбуты. Путешествие на родину княгини Ольги» издали в Псковской области