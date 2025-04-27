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Культура

Литературный вечер «Свои герои» прошёл в Пушкинском заповеднике

Литературный вечер под названием «Свои герои» с эпиграфом из известного стихотворения Евгения Аграновича «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» состоялся вчера, 26 апреля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Эту акцию в учреждении провели в рамках всероссийской «Библионочи-2025», рассказали ПАИ в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В научную библиотеку Пушкинского заповедника пришли гости и жители Святогорья, в том числе работники Пушкиногорской центральной районной библиотеки и сотрудники «Михайловского». Центральным событием вечера стала презентация шести сборников, объединивших поэтические и прозаические произведения, авторы которых – солдаты Великой Отечественной и их потомки.

«В этих книгах оживает сама история. Это произведения о войне, героизме, самоотверженности и мужестве людей, вставших на защиту Родины», – отметила подготовившая презентацию руководитель музейной научной библиотеки Людмила Беляева.

Кроме того, участникам «Библионочи-2025» в Пушкинском заповеднике был показан короткометражный художественный фильм «Кресты» (2024), рассказывающий о подвиге советского солдата, а также представлена небольшая выставка книг о Великой Отечественной из фонда музейной библиотеки, в том числе и тех изданий, которые увидели свет силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

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