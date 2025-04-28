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Культура

Гала-концерт международного форума «На том стоим» прошёл в Пскове

Гала-концерт международного форума «На том стоим» прошёл в Псковской областной филармонии сегодня, 28 апреля, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене выступили музыканты из разных стран мира – из Китая, Великобритании, Италии, Сербии.

Впервые в России прозвучали произведение сербского композитора Алекса Мирковича «Дорога на Валаам» и арии в исполнении Луки Минелли и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Певец из Китая Вана Хао исполнил советскую композицию «Красная армия всех сильней».

Ранее сообщалось, что международная научно-практическая конференция в рамках форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» состоялась в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове.

Добавим, международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» проводится с 26 по 30 апреля при поддержке правительства Псковской области по инициативе Виталия Миронова. Цель форума – противодействие отмене российской истории и культуры, информационное освещение темы 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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