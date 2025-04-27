Конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков» завершилась в Пушкинском заповеднике

18:12, 27 апреля 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершила работу научно-практическая конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Пленарные заседания конференции шли в течение двух дней. За это время участникам и слушателям чтений было представлено 19 докладов и сообщений, которые касались как общих теоретических, так и сугубо практических вопросов: от философии цветочного оформления исторических садов и парков конца XVIII – начала XIX века до рекомендаций по использованию конкретных цветочных культур при работе с историческими парками, подчеркнули в пресс-службе музея.

«Важной составляющей подобных конференций всегда является разговор о защите растений от вредителей и болезней, – отметила главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника, основной организатор и ведущая конференции Галина Пиврик. – Подробную информацию по этому вопросу на чтениях предоставила Екатерина Жукова, наша коллега из Русского музея».

В качестве докладчиков на конференции выступили музейщики и ландшафтные архитекторы, специалисты, занимающиеся историческими садами и парками Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской, Псковской, Рязанской областей, уточнили в Пушкинском заповеднике. Несколько обособленно на этом фоне («украшением конференции», как прокомментировала Галина Пиврик) выглядело выступление доктора филологии, профессора ПсковГУ Аиды Разумовской, не впервые участвующей в «садово-парковых» чтениях в «Михайловском». Её сообщение было озаглавлено «Цветочный код в усадебной литературе Серебряного века».

Традиционно участники конференции в эти дни работали и на выездных заседаниях в мемориальных парках «Михайловского» и «Тригорского», а также побывали на экскурсиях в музеях-усадьбах и на интерактивной выставке «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в научно-культурном центре заповедника.

Планируется, что статьи и заметки, подготовленные по итогам докладов и сообщений на научно-практической конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему», будут опубликованы в одном из ближайших выпусков издания «Михайловская пушкиниана». Эта научно-популярная серия выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и на сегодня насчитывает уже 106 выпусков.