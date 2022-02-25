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Страна и мир

Шон Пенн приехал на Украину для съемок документального фильма

Актер и режиссер Шон Пенн снимает на Украине документальный фильм о военной спецоперации России. Об этом пишет РИА Новости.

С Пенном встретился президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал сторис в Instagram. На видеозаписи отключен звук.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Шон Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, у него в планах снять документальный фильм об Украине.

Шон Пенн - лауреат премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк» и призер трех крупнейших кинофестивалей мира - Каннского, Венецианского и Берлинского.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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