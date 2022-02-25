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Общество

В 10 муниципалитетах заболеваемость коронавирусом превышает средний показатель по Псковской области

В 10 муниципалитетах заболеваемость коронавирусом превышает средний показатель по Псковской области, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба 25 февраля.

В частности, показатели превышены в Новосокольническом районе - в 2 раза, в Палкинском - в 1,7 раза, в Псковском - в 1,4 раза, в Невельском, Пушкиногорском и Опочецком районах - в 1,3 раза. Также среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове, в Пыталовском, Порховском и Плюсском районах.

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