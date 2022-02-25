Только 32% беременных псковичек посчитали нужным привиться от COVID-19

12:39, 25 февраля 2022, ПАИ

Только 32% беременных псковичек (664 человека) посчитали нужным привиться от COVID-19, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперштаба 25 февраля.

Всего, по ее словам, в Псковской области первым компонентом привиты 71,8% от численности граждан, которые подлежали вакцинации. Беременные женщины (664 человека) прошли вакцинацию, это 31-32 % по охвату.

«Темпы вакцинации от коронавируса сегодня снижены. Это очевидный факт», - констатировала Марина Гаращенко.