Только 32% беременных псковичек посчитали нужным привиться от COVID-19
Только 32% беременных псковичек (664 человека) посчитали нужным привиться от COVID-19, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперштаба 25 февраля.
Всего, по ее словам, в Псковской области первым компонентом привиты 71,8% от численности граждан, которые подлежали вакцинации. Беременные женщины (664 человека) прошли вакцинацию, это 31-32 % по охвату.
«Темпы вакцинации от коронавируса сегодня снижены. Это очевидный факт», - констатировала Марина Гаращенко.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
25 февраля 2022
В 10 муниципалитетах заболеваемость коронавирусом превышает средний показатель по Псковской области