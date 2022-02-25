Галина Неваленная: В волну омикрона в Пскове достигли рекорда по заболеваемости

15:55, 25 февраля 2022, ПАИ

В волну омикрон-штамма коронавируса в Пскове достигли рекорда по заболеваемости. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля.

Галина Неваленная подчеркнула, что омикрон-штамм коронавируса достаточно заразный, и сейчас псковичи им болеют семьями.

«В эту волну у нас побит антирекорд. Если в конце года максимальное количество псковичей, находящихся на амбулаторном лечении, было 1500-1600 человек, то сейчас 2100. Охват инфекцией большой», – сказала Галина Неваленная.

Она также добавила, что в Пскове от коронавируса привито более 100 тысяч человек. «Привитые легче переносят заболевание», – подчеркнула специалист и добавила, что обязательно через шесть месяцев нужно делать ревакцинацию, чтобы поддерживать иммунитет.

Отметим, что подавляющее большинство умерших от омикрон-штамма коронавируса пациентов Псковской областной инфекционной больницы не проходили вакцинацию. Псковское агентство информации в эксклюзивном видеорепортаже показало истории болезней скончавшихся пациентов.