Александр Козловский переизбран секретарём Псковского регионального отделения «Единой России»
Секретарём Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» переизбран депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое решение принято 25 февраля на отчетно-выборной конференции Псковского регионального отделения «Единой России».
На пост секретаря было выдвинуто две кандидатуры – Александра Козловского и заместителя председателя Псковского областного Собрания Армена Мнацаканяна.
По результатам тайного голосования за Александра Козловского отдано 57 голосов, за Армена Мнацаканяна – четыре.
О последних инициативах единороссов, кадровых ротациях в местных отделениях партии, о том, нужна ли в стране партийная реформа, и будущем ЛДПР, перспективах обращения криптовалюты в России и возможностях майнинга на территории Псковской области, а также о том, зачем молодёжи надо показывать заводы в Пскове и Великих Луках, читайте в интервью ПАИ с Александром Козловским.
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Отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения «Единой России» начнётся в 14:00