Александр Козловский переизбран секретарём Псковского регионального отделения «Единой России»

16:23, 25 февраля 2022, ПАИ

Секретарём Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» переизбран депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое решение принято 25 февраля на отчетно-выборной конференции Псковского регионального отделения «Единой России».

На пост секретаря было выдвинуто две кандидатуры – Александра Козловского и заместителя председателя Псковского областного Собрания Армена Мнацаканяна.

По результатам тайного голосования за Александра Козловского отдано 57 голосов, за Армена Мнацаканяна – четыре.

О последних инициативах единороссов, кадровых ротациях в местных отделениях партии, о том, нужна ли в стране партийная реформа, и будущем ЛДПР, перспективах обращения криптовалюты в России и возможностях майнинга на территории Псковской области, а также о том, зачем молодёжи надо показывать заводы в Пскове и Великих Луках, читайте в интервью ПАИ с Александром Козловским.