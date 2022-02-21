Кадровые ротации, партийные реформы и майнинг – ПАИ-live с Александром Козловским

16:23, 22 февраля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы РФ от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский стал гостем эфира ПАИ-live.

С руководителем проекта Александром Машкариным он поговорил о последних инициативах единороссов, кадровых ротациях в местных отделениях партии, о том, нужна ли в стране партийная реформа, и будущем ЛДПР, перспективах обращения криптовалюты в России и возможностях майнинга на территории Псковской области, а также о том, зачем молодежи надо показывать заводы в Пскове и Великих Луках.

– Друзья, в эфире ПАИ-live, и сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Николаевич Козловский. Александр Николаевич, рад вас видеть в добром здравии. Могу сказать, что по нынешним временам, кажется, это становится редкостью.

– Да нет, думаю, что сейчас у нас это будет периодами – будем болеть, выздоравливать, болеть, выздоравливать, так все и пойдет, приспособимся.

– Вас в эту волну не захватило омикроном?

– Нет, слава Богу, нет. Бережемся: маски, средства индивидуальной защиты.

– Все как обычно.

– Да, обливаемся дезинфекторами.

– Не буду проводить параллели, но они все равно как-то сами проводятся. Мы все знаем, что последние пару недель одна из обсуждаемых политических тем – это, например, болезнь Владимира Вольфовича Жириновского. Вы коллеги по парламенту. Многие усмотрели в этом некий символизм. Пожилой, но заслуженный политик заболел омикроном, будущее одной из старейших партий России под вопросом. Многие стали рассуждать о том, что, может быть, нам вообще пора вернуться к вопросу о двух-трехпартийной системе в России. На ваш взгляд: просто человек заболел? Или все-таки есть повод задуматься о том, что надо пересматривать партийную систему и так, чтобы роль личности в истории партии имела меньшее знаение, чем это происходит сегодня?

– Не знаю. Роль личности всегда имела большое значение. И в коммунистической партии мы вспомним роль Ленина, Сталина. Я не знаю, как от этого уйти, выдающиеся личности запоминаются надолго. И политическая система их ищет все время. Что касается Владимира Вольфовича, мне кажется, это обыденная ситуация. У нас и другие руководители фракций тоже болели. Поэтому я надеюсь, что здесь все закончится, и он вернется к работе. Он еще достаточно активный. А то, что там перемывают кости, это тоже обычная ситуация. Кому не лень, все стараются эту тему обсудить. Я думаю, что не стоит этому уделять так много внимания.

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– Но тем не менее на левом фланге, в КПРФ, вроде коронавирусом никто не болеет. Но на прошлой неделе пошли разговоры, что в России появилась необходимость новой левой партии. Давайте мы объединим в который раз «Справедливую Россию», например, с КПРФ, у нас будет мощный левый фланг. На ваш взгляд, эти разговоры – это просто разговоры, потому что сейчас такой период, до выборов до очередных парламентских далеко, можно говорить о чем хочешь? Или под этим есть какая-то подоплека, необходимость вернуться к вопросу о рассмотрении, к реформе партийной системы в России?

– Я считаю, что мы должны двигаться. Я, может, немного из другого теста, я все-таки начинал не с политики. Все эти бесконечные процессы, в которые мы входим и никогда не выходим, они могут затягиваться, и может возникать большая масса проектов, в том числе и политических. Их до конца не доводят, и в последующем придумывают что-то новое. Мы постоянно уходим в какие-то непонятные процессы. Я считаю, что у нас достаточно партий, которые сейчас необходимо привлечь к тому, чтобы они выполняли свою главную роль, помощь гражданам.

«Единая Россия» все для этого делает, мы в любом случае развиваемся, осваиваем новые методы коммуникации, ставим для себя новые задачи, стараемся даже в пандемийный период больше общаться, используем различные средства коммуникации, видео-конференц-связь. Буквально перед эфиром я встречался со своими однопартийцами из районов по видео-конференц-связи. Может, она у нас сейчас останется, и мы будем эти возможности дополнительных коммуникаций всегда использовать. Для чего это делать? Псковичи приходят, голосуют, выбирают депутата, наделяют его определенными полномочиями, дают ему административный ресурс. И этот административный ресурс необходимо использовать на благо людей. Это самое важное. Чтобы к тебе обратились, и ты благодаря своему статусу мог людям помочь. Вот в этом, мне кажется, самая важная задача. А по поводу рассуждений – левого фланга, правого фланга – мне кажется, здесь все это само определится и выстроится. И все будет зависеть от того, какая партия и что делает.

– Выборы и эволюция все расставят на свои места.

– Конечно! Я считаю, что входить опять в очередные процессы, новые проекты на год, на два, на три – это просто потеря времени. И на сегодняшний день России это, наверное, больше вреда принесет. Сейчас у нас есть все для того, чтобы мы продолжали совершенствовать свою политическую систему.

– Чуть-чуть ниже на уровень спущусь, на местный. На неделе произошла громкая кадровая ротация. Я про Великие Луки. Сергей Георгиевич Гусев, которого призвано считать демиургом великолукских выборов и известным великолукским политиком, уступил свое место молодым, можно так сказать, став заместителем руководителя городского отделения «Единой России». С чем это связано? У нас есть комментарии самого Сергея Георгиевича, где он как раз объясняет: дорогу молодым. Есть ли в этом какой-то глубокий подтекст, известный только вам как руководителю регионального отделения?

И второй вопрос: многие заговорили о том, не будет ли происходить то же самое, ротация в руководстве партии, например, в Пскове? Где у нас, насколько я помню, отделение возглавляет Елена Александровна Полонская как глава города Пскова. Нет ли таких намерений совершить кадровую ротацию здесь?

– Кадровые ротации – это постоянный процесс, ничто не вечно, мы постоянно меняем свой вид деятельности, работу, цели, задачи. И в связи с этим происходит и ротация. В уставе партии определенно написано, что механизм ротации обязателен. Мы определенное количество кандидатов должны новых где-то найти, чтобы они в выборах участвовали, в праймериз. Первичные организации должны обновляться, ротационный процесс бесконечный. Касаемо того, что произошло в Великих Луках, мне кажется, не надо никаких домыслов. Время пройдет, и там появится еще один новый секретарь.

– Это вы пока так гипотетически рассуждаете? Или вам что-то известно?

– Жизнь идет. Мы все время меняемся, все вокруг меняется. И в связи с новыми задачами появляются новые люди. В некоторых районах сменились секретари, это нормальный процесс. Знаете, как сейчас мы поменяли количество депутатов в областной Думе, в городских Думах начали менять количество депутатов, в некоторых районах. Мы нащупываем те идеалы, к которым стремимся. Поэтому «Единая Россия» не исключение. Здесь тоже ротационные процессы будут проходить и дальше. Самое главное, надо понимать, что эти должности, которые мы на себя взяли, эти погоны, мы их не навечно взяли. Понятно, что придут другие, кто нас сменит. А на сегодняшний день наша задача – максимальную пользу принести людям, для которых мы работаем. И самой партии.

– Сергей Георгиевич [Гусев. – Ред.] остался у руля?

– Сергей Георгиевич так же будет продолжать заниматься политикой. У него достаточно большие полномочия в региональном отделении, он отвечает за агитационно-пропагандистскую деятельность, поэтому эту работу он продолжит. Он ее знает достаточно хорошо, и здесь мы будем вместе работать.

– Замечательная новость. Вернусь в Государственную Думу. Обратили внимание, что в январе и в феврале у «Единой России» в Госдуме было огромное количество инициатив, часть из них озвучивал Андрей Анатольевич Турчак. Например, от имени партии он резко выступил по поводу снижения нештрафуемого порога штрафа с 20 до 10 километров. И многие усмотрели в этом некие политические мотивы. Споры – так это или не так – на ваш взгляд, это какая-то политическая история, в том, что «Единая Россия» не поддержала эту московскую инициативу? Или, действительно, пока не время в России снижать порог с 20 до 10 километров в час?

– Знаете, эта идея витает, периодически мы к ней возвращаемся, это не первый раз, когда чиновники выходят с такой идеей. Я тоже считаю, что у нас сейчас есть достаточно много других инструментов, благодаря которым мы можем достичь безопасности движения и сократить количество жертв на дорогах. Здесь эта инициатива – не что иное, как возможность залезть в карман гражданам. И на сегодняшний день, к сожалению, многие чиновники рассматривают камеры и штрафы как отдельный бизнес.

– Способ пополнения?

– Да, пополнения бюджета города. Для Москвы, понятно, он значимый. Там миллиарды рублей поступают в бюджет. Поэтому я считаю, что это неправильно, надо другим заниматься. Нужно заниматься качественным выполнением своих обязанностей. Чтобы у нас были дороги, чтобы они у нас сейчас не сыпались, сейчас придет весна, мы посмотрим, сколько будет ям. Да, надо будет наводить порядок во дворах.

– Да, с ямами не разгонишься, тут не поспоришь.

– Чтобы машины не бились, чтобы мы не стояли в вечных ремонтах на СТО после одной какой-то поездки. Вот надо чем заниматься! И это же будет влиять на безопасность движения. Поэтому, мне кажется, у нас достаточно много инструментов, у этих же чиновников, для того чтобы сделать наши дороги безопасными.

– Еще одна история. На этот раз, насколько я помню, правительственная инициатива по запрету обращения в России криптовалюты. Подозреваю, что и от вас, и от меня это далековато, вряд ли вы занимаетесь майнингом в свободное от работы время, я тоже не занимаюсь.

– Это все равно экономика. А так как я по своему первому образованию экономист, то, конечно, для меня это не так далеко на самом деле. И на сегодняшний день майнинг криптовалюты это, в первую очередь, технологии. Если это так рассматривать, это технологии, которые мы либо можем развивать, либо можем закрыться от них. Я уверен, что Европа, Соединенные Штаты Америки найдут возможность из негатива и угрозы превратить использование этих технологий себе в выгоду.

Мне кажется, Россия не должна опять оставаться на задворках, чтобы мы не выглядели какими-то папуасами, по сравнению с другими, в плане майнинга или формирования цивилизованного рынка криптовалют, чтобы и россияне, и все наши граждане имели возможность, в том числе в будущем, пользоваться криптовалютой как некой альтернативой расчета. Поэтому здесь запрет не поможет, на сегодняшний день достаточно большое количество россиян, порядка 6 млн, уже вовлечены в эти процессы.

– Это очень серьезная цифра.

– Да, и вполне возможно, что мы не обо всех знаем. Другой вопрос, как здесь поступить грамотно, чтобы, с одной стороны, не дать по рукам гражданам, не увести в черный рынок, а тащить их, наоборот, оттуда. Действительно, может, и государству дать возможность зарабатывать в виде тех же налогов. Но опять же, такие идеи возникают, что вот этим регионам мы дадим, чтобы они майнили, а другим нет.

– Здесь можно, а там нельзя.

– Да. Я в том списке не видел Псковскую область. И мне будет обидно, что, например, наша Дедовичская станция, которая тоже может поучаствовать в этом процессе, не задействована. Могут как раз возникнуть те криптофермы, которые бы работали на регион.

– Александр Николаевич только что подсказал Дедовичской ГРЭС классную идею. Посмотрим, воспользуются или нет.

– Это все надо рассматривать, это все определенные планы, бизнес-планы, надо считать стоимость электроэнергии. И надо не забывать, что на сегодняшний день современная цивилизация существует за счет электроэнергии. За счет электричества. Многие скажут: у нас же есть газ, уголь, атомная энергия, водородная энергия, водород сжиженный пытаются использовать, но опять-таки для чего? Для выработки электроэнергии.

Современная цивилизация основана на электроэнергии. Та же криптовалюта – это преобразование электроэнергии в некий код, в какую-то валюту. Люди ищут. Я думаю, что это тоже такая дополнительная возможность, которую другие страны, мне кажется, могут применить для блага своей страны. И здесь Россия не должна остаться на задворках только из-за того, что Минфин видит в этом громадную угрозу.

– Раз мы заговорили об электроэнергии, могу вспомнить, бывал я как-то на Великолукском заводе электротехнического оборудования, помню эти здоровые мачты, как у Николы Теслы, какие-то искры проскакивали. На этой неделе я видел, что были первые экскурсии, когда великолукских ребят, студентов возили по предприятиям, показывали эту современную технику. Зачем это надо? Вы хотите таким образом кадры найти для предприятий? Или есть еще какая-то цель? Я почему спрашиваю, я бы еще охотно побывал у вас в гостях.

– Вообще эта история началась с того, что мы встретились с ребятами в канун Дня молодежи обсудить, какие их интересуют проблемы. Я задал вопрос: кто из вас собирается работать по профессии и кто собирается работать в Великих Луках, Пскове или в районе? Потому что там были ребята из колледжей, из техникумов, из сельхозакадемии, из ПсковГУ, из ЛИИЖТА.

90% ребят сказали, что, скорее всего, будут пробовать себя в других профессиях. Я говорю: а зачем вы тогда шли? – Ну, мы не знали, где работать. Я говорю: а вы были хоть на одном предприятии в Великих Луках, в Псковской области? Большинство ответили, что не были. Я удивился и предложил организовать серию посещений предприятий Великих Лук. Я думаю, что мы и в Пскове это тоже разовьем. У нас есть масса великолепных современных предприятий, которые на сегодняшний день готовы молодежи предложить и современные условия труда, и достойную заработную плату, и возможность себя реализовать. Здесь, на Псковщине. Потому что многие из них почему-то начинают искать себе применение в Санкт-Петербурге или в Москве.

Понятно, близость к столицам мы полностью не закроем железным занавесом, но тем не менее я считаю, что необходимо дать возможность просто посетить предприятия. Причем мы были первый раз на Велторфе, там очень интересный коллектив, современные методы подхода к организации рабочих процессов. Там очень внимательно следят за адаптацией своих сотрудников. Они заинтересованы в новых лицах. Понятно, что на производстве не всегда легко работать, но это возможность. Возможность зарабатывать достойные деньги, причем что в рабочих специальностях, что в инженерно-технических специальностях. Мы хотим провести за весну 20-40 экскурсий, не знаю, сколько у нас получится. Там порядка 30-40 ребят приходило из различных учебных заведений Великих Лук. Мы хотим, чтобы все-таки какая-то часть, 5-10%, посетили эти предприятия и рассказали, в первую очередь, своим родителям. Чтобы они их не отправляли за пределы Псковской области, не искали жилье, где они будут жить и работать.

Потому что у нас в регионе много достойных мест. Причем и сельхозпредприятий современных, которые есть и под Великими Луками, и под Псковом, большие предприятия производственные, машиностроительные, химической отрасли. Мне кажется, здесь себя можно реализовать в различных профессиях. Мы начали реализовывать эту инициативу, и мне очень понравилось, что ребята сами инициативно вышли, они были такие веселые, задавали много вопросов. Я надеюсь, что им запомнится это посещение, они себя будут реализовывать именно здесь, на территории Псковщины.

– Я когда впервые побывал на одном из великолукских заводов, у меня была эмоция такая: ничего себе! Я подозреваю, что ребята, которые не ожидали увидеть современное предприятие не за какими-то стенами или заборами, они правда удивляются.

– Конечно, там современные технологии, машины современные, то, что производится и у нас в стране и за рубежом. Там экскаваторы, трактора, размером в рост нескольких человек. Это, конечно, потрясающе, когда находишься там внутри и понимаешь, что ты можешь этим управлять, можешь программировать. В основном-то сейчас такие комплексы роботизированы, их все используют. Они совсем не похожи на то, что мы представляем в голове в плане 80-х годов, по старым фильмам. Это совсем иные предприятия.

– Я хочу еще раз туда попасть. Александр Николаевич, давайте поговорим еще о международной повестке. К сожалению, приходится об этом говорить. Сейчас вокруг Украины разворачивается очередной кризис, и, наверное, за последние два месяца слово «война» звучит, к сожалению, очень часто.

– Да, к сожалению.

– Некоторые эксперты делают вывод, что российское общество чересчур милитаризировано. Вот вы постоянно общаетесь с людьми, в районах, со своими коллегами-депутатами. Вы можете подтвердить, что неужели у нас действительно российское общество настолько милитаризировано? Мне кажется, что ничего подобного.

– Ничего подобного. На самом деле в частных беседах мало кто озвучивает свои переживания по поводу Украины. Но ввиду того, что я сам работаю депутатом Государственной Думы, по долгу своей службы я вынужден с этим постоянно сталкиваться. И абсолютно четко понимаю, что на сегодняшний день внешняя политика… мы не можем быть просто наблюдателями, мы должны внешнюю политику свою делать. А как делать? Как вы себе представляете, если мы живем, например, в одном населенном пункте и сосед начинает к вашему забору сносить грязь, мусор, делать ваше проживание некомфортным, неудобным.

– Подлянки, короче, творить начинает.

– Да. Сточные канавы строит, чтобы ваш участок затапливало. Поэтому мы с этим боремся, мы же не остаемся в стороне. То же самое и в мире. Геополитика требует определенной работы, деятельности, заявлений, и то, что сейчас происходит, ну вот происходит. К сожалению, на Украине совсем не простая ситуация. С одной стороны, это дружественная нам страна, народ, с которым нас много что связывает. С другой стороны, на сегодняшний день там истерия, которая внутри страны происходит, и те политики, которые там у руля, они, конечно, доводят до абсурда. Они уже до того довели, что у них бизнес стал из страны уезжать. И они уже начали сами страдать из-за этого. Хотя я не понимаю, в чем здесь проблема. Понятно, что есть определенные требования, точно такие требования предъявляют и другие страны. Но мы должны найти эту золотую середину, как мы должны жить, уживаться, не вредя друг другу. Это нормально. С точки зрения войны, мне кажется, это, наоборот, в западных СМИ на сегодняшний день слово «война» звучит чуть ли не в каждом предложении. У нас совсем другие слова. У нас наоборот – мир, переговоры, полноправные взаимоотношения, равноправные взаимоотношения стран. Вот что в наших СМИ на сегодняшний день звучит. Поэтому я с этим абсолютно не согласен. Но то, что мы должны переживать за свою страну, отстаивать ее интересы и в случае необходимости защитить ее – это априори, это всегда так было и так будет.

– Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Козловский. Не знаю, как у вас сложилось впечатление, но вот мы живем в абсолютно мирное время, говорим о мирных темах, строим мирное общество. И, как Александр Николаевич сказал, этот словарный запас с использованием слова «война» действительно не в наших границах. Поэтому что вам сказать: будем строить промышленность, производство, привлекать молодых людей и рассчитывать…

– Да, становиться сильнее, современнее, комфортнее для проживания, вот о чем мы должны думать. Но не забывать, что все эти блага, которые есть у нас в стране, мы должны уметь еще и защитить. Особенно это актуально для Псковщины, потому что мы приграничный регион с Евросоюзом. Страны, с которыми мы раньше были одним государством, сейчас они в другом лагере. Поэтому здесь тоже обстановка достаточно напряженная.

– Будем рассчитывать, что люди по обе стороны границы живут вменяемые, и здесь, и там, и мы это видим, в принципе, каждый день. А политику войны мы оставим тем, кому, собственно говоря, заняться в мирной жизни нечем. Александр Николаевич, спасибо большое за разговор. Я надеюсь, что через пару недель вы снова к нам присоединитесь, предлагаю поговорить о реформе местного самоуправления…

– Это очень большая тема.

– Очень большая и очень, судя по всему, злободневная.

– Согласен. Приглашайте. Придем.

– Спасибо.