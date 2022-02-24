Концерт органиста Алексея Шмитова состоится в Пскове

16:51, 25 февраля 2022, ПАИ

5 марта в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт российского органиста, лауреата престижных международных премий Алексея Шмитова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Шмитов сыграет на новом электронном органе Johannus. Музыкант представит программу «Бах и шедевры французского символизма» из произведений Иоганна Себастьяна Баха, Александра Пьера Франсуа Боэли, Сезара Франка, Луи Вьерна, Шарля Мари Видора и Марселя Дюпре.

Алексей Шмитов является лауреатом II премии Международного конкурса органистов в Германии. Принимал участие в мастер-классах ведущих европейских органистов.

Несколько лет назад Алексей Шмитов был профессором классов органа и клавесина в Высшем институте театра и музыки Дамаска (Сирия). Одновременно работал органистом в католической церкви Святого Антония.

С 2005 года Алексей Шмитов преподает орган, а также ведёт курс лекций по методике органного исполнительства на кафедре органа и клавесина в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также преподает в Музыкальном училище при консерватории.

Шмитов побывал с сольными концертами практически во всех городах России, где установлены органы. Гастролировал в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии, Ливане и Сирии. Также Алексей Шмитов – постоянный участник различных международных фестивалей. Кроме сольных концертов, выступает в составе камерных ансамблей в содружестве с известными музыкантами.

Концерт состоится 5 марта, начало в 19:00

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.