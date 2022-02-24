Банки в Псковской области меняют условия выдачи автокредитов

17:07, 25 февраля 2022, ПАИ

Банки в Псковской области меняют условия выдачи автокредитов. Об этом пишет «Псковская правда» со ссылкой на сотрудников автосалонов.

«Кредитные организации постепенно доносят до нас некоторые изменения в условиях. И если некоторые еще работают в штатном режиме, отдельные банки уже готовы предоставить нашим клиентам автокредиты только по повышенной ставке и без комиссионного вознаграждения», - рассказал представитель официального дилера Hyundai Дмитрий Минин.

Официальный дилер Mitsubishi отметил, что один банк уже установил самую высокую из возможных ставок по автокредитам. «К счастью, у нашего салона есть возможность работать с разными банками, пока мы не видим какого-то вала по отказам в кредитах. Но, конечно, что будет завтра, спрогнозировать очень сложно», - добавили в компании.

Руководитель отдела продаж официального дилера Renault Наталья Пантелеева заявила, что изменений в части ставок и условий кредитования не произошло. «Кредитная доля в сравнении с прошлым месяцем у нас хорошо подросла», - заметила Пантелеева.