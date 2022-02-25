Наталья Никифорова: Путин должен был поставить во всей этой истории большую жирную точку

17:41, 25 февраля 2022, ПАИ

Владимир Путин должен был поставить во всей это истории большую жирную точку. Председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации высказала своё мнение относительно начавшейся военной операции в Донбассе.

«Мы до последнего верили, что начнутся позитивные перемены, у меня были большие надежды на Зеленского в том, что ситуация поменяется и люди из ДНР и ЛНР получат своё законное право на самоопределение», - отметила Наталья Никифорова, добавив, что конфликт был слишком затянут. – Восемь лет были бесконечные переговоры, ожидания, манипуляции с Россией, и это вызывало определённую тревогу в обществе. Последней каплей стала угроза, когда стали махать перед носом атомной бомбой – это, безусловно, стало для нас угрозой. Путин должен был это сделать, должен был поставить во всей этой истории большую жирную точку».

Собеседник агентства подчеркнула, что люди, которые оказались отрезаны от нормальной мирной жизни не должны страдать. «Это наши русские люди, которые проживают в ДНР и ЛНР», - сказала она.

Наталья Никифорова обратилась к гражданам, которые говорят, что им стыдно за действия России. «Мы задаем встречный вопрос – вам не стыдно, что у своих бывших жителей Украина отрезала водоканал и лишила Крым воды? Не стыдно за Югославию? Я помню, как известные российские каналы проводили прямые эфиры, стояли на фоне бомбежки, на картинке были отмечены ракетные удары, и я помню, с каким вожделением и радостью ведущие комментировали и говорили, что летят ракеты на Белград. На наших глазах убивали и бомбили страну», - добавила Никифорова.

«В 2018 году я принимала участие в заседании ОБСЕ, на котором выступал выживший во время пожара в одесском Доме профсоюзов правозащитник Олег Музыка. Он показывал на выставке ужасные фотографии. Его книга была издана на нескольких языках. В этой книге всё четко описано: что ему пришлось пережить, как он чудом остался живым среди сгоревших заживо людей», - сказала спикер.

Председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России также отметила, что «последние 30 лет все западные спецслужбы работали, чтобы из Украины вымыть все последние исторические уроки, поменять историю Украины в сознании людей, сделать из нас врагов. Они загубили всё производство, заводы, которые там работали благополучно, поэтому нам необходимо, чтобы наше государство и наши люди чувствовали себя спокойно».