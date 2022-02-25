Студентам ПсковГУ рассказали, как получить грант на реализацию своего проекта

17:35, 25 февраля 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете прошла встреча федерального эксперта грантового конкурса Росмолодёжи ВКМП – 2022 Жанны Котовой со студентами вуза. Спикер рассказала ребятам о том, как будет проходить конкурс для физических лиц, который стартует 1 марта, как принять в нём участие. В ходе диалога удалось обсудить основные вопросы, возникающие при подготовке и реализации проектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

«Участие в конкурсе – это новые возможности, – отметила эксперт. – Это расширение кругозора, поиск единомышленников, перспектива дальнейшего развития. Каждый из вас в перспективе стремится найти достойную работу, которая могла бы обеспечивать финансово и приносить удовольствие. Сейчас очень важно быть в гармонии с собой и в тоже время заниматься своим делом».

Спикер поделилась практиками, которые помогут сделать первые шаги в сфере грантовых конкурсов. Для начала она рекомендовала зарегистрироваться на сайте АИС «Молодёжь России». Далее – изучить практики, которые вдохновляют. Например, мониторить не менее 20 проектов в день. В качестве примера она привела сайты, на которых можно посмотреть уже созданные проекты: сайт Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив и портал Planeta.

Как отметила эксперт, необходимо изучить номинации и генерировать идеи. В частности, на всероссийском конкурсе молодёжных проектов их 15. Среди них есть проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, развитие малых территорий, поддержку межкультурного диалога и сотрудничества, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, работу с людьми с ОВЗ, экологическое просвещение и другие.

«Очень важно, чтобы вы нашли свою тематику, почувствовали, поучаствовали, – заключила спикер. – Самое главное, чтобы вы захотели. Очень сложно обучать ребят, которые ничего не хотят. Начинайте действовать!»

Добавим, АИС «Молодёжь России» – это система учета молодёжной активности по всей стране, с помощью которой любой молодой человек может зарегистрироваться на муниципальные, региональные, окружные и федеральные мероприятия, а также грантовые конкурсы.