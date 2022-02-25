Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студентам ПсковГУ рассказали, как получить грант на реализацию своего проекта

В Псковском государственном университете прошла встреча федерального эксперта грантового конкурса Росмолодёжи ВКМП – 2022 Жанны Котовой со студентами вуза. Спикер рассказала ребятам о том, как будет проходить конкурс для физических лиц, который стартует 1 марта, как принять в нём участие. В ходе диалога удалось обсудить основные вопросы, возникающие при подготовке и реализации проектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

«Участие в конкурсе – это новые возможности, – отметила эксперт. – Это расширение кругозора, поиск единомышленников, перспектива дальнейшего развития. Каждый из вас в перспективе стремится найти достойную работу, которая могла бы обеспечивать финансово и приносить удовольствие. Сейчас очень важно быть в гармонии с собой и в тоже время заниматься своим делом».

Спикер поделилась практиками, которые помогут сделать первые шаги в сфере грантовых конкурсов. Для начала она рекомендовала зарегистрироваться на сайте АИС «Молодёжь России». Далее – изучить практики, которые вдохновляют. Например, мониторить не менее 20 проектов в день. В качестве примера она привела сайты, на которых можно посмотреть уже созданные проекты: сайт Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив и портал Planeta.

Как отметила эксперт, необходимо изучить номинации и генерировать идеи. В частности, на всероссийском конкурсе молодёжных проектов их 15. Среди них есть проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, развитие малых территорий, поддержку межкультурного диалога и сотрудничества, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, работу с людьми с ОВЗ, экологическое просвещение и другие.

«Очень важно, чтобы вы нашли свою тематику, почувствовали, поучаствовали, – заключила спикер. – Самое главное, чтобы вы захотели. Очень сложно обучать ребят, которые ничего не хотят. Начинайте действовать!»

Добавим, АИС «Молодёжь России» – это система учета молодёжной активности по всей стране, с помощью которой любой молодой человек может зарегистрироваться на муниципальные, региональные, окружные и федеральные мероприятия, а также грантовые конкурсы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

25 февраля 2022

Видео: Журналисты выяснили, есть ли деньги в псковских банкоматах
25 февраля 2022

Псковские врачи: Ситуация с COVID-19 летом зависит от темпов вакцинации сейчас
25 февраля 2022

Псковский врач спрогнозировала появление новых штаммов COVID-19
25 февраля 2022

Эксперт: У непривитых пациентов на фоне омикрона крайне высокий риск развития сопутствующих заболеваний
25 февраля 2022

Галина Неваленная: В волну омикрона в Пскове достигли рекорда по заболеваемости
25 февраля 2022

В Пскове изменилась схема движения общественного транспорта на пригородных маршрутах
25 февраля 2022

Псковичам объяснили, насколько омикрон опасен для непривитых
25 февраля 2022

50 человек с COVID-19 ежедневно госпитализируют в псковскую инфекционку

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...