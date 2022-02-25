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Общество

Неделя Российских студенческих отрядов завершилась в Пскове

25 февраля в Псковском государственном университете состоялось торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Недели Российских студенческих отрядов. Встреча прошла в актовом зале главного корпуса вуза, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

Мероприятие началось с приветственного слова заместителя начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Натальи Скачковой и награждения организаторов акций и самых активных участников.

«Вперёд и только вперёд! С хорошим настроением, все вместе, – обратилась Наталья Скачкова к участникам встречи. – С таким же задором, позитивом. Вы молодые и красивые. У вас всё должно быть просто замечательно».

Начальник управления молодёжной политики ПсковГУ Лариса Стрикунова отметила насыщенность минувшей праздничной недели. «Хочется, чтобы больше было таких ребят, как вы, – сказала она. – Таких, в которых зажёгся огонь студенческих отрядов и желание дарить своё сердце другим».

Подводя итоги праздничных мероприятий, председатель Псковского регионального отделения РСО Алла Сердцева подчеркнула, что бойцы продолжат работу над тем, чтобы студенческие отряды Псковской области становились лучше, многочисленнее. «Мы сделаем всё для того, что вместе нам было ещё интереснее, чтобы у нас всё получилось», – заверила она.

День РСО в Псковском государственном университете праздновали в течение недели. На площадке вуза состоялось множество разноплановых мероприятий: концерты, просветительские встречи, воркшопы, турниры и марафоны.

На данный момент в Псковском государственном университете работает восемь студенческих отрядов, в них состоит больше 150 человек. Медицинский, строительный, археологический, отряд проводников, вожатых – ребята помогают врачам и педагогам, участвуют в проведении крупных мероприятий, в возведении новых сооружений, в проведении исследований. Пробуют свои силы в конкурсах и форумах и побеждают.

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