Студенты и преподаватели ПсковГУ встретились с мастерами ткачества

22:45, 25 февраля 2022, ПАИ

В Доме ремёсел прошла встреча студентов и преподавателей ПсковГУ с мастерами ткачества. Мероприятие состоялось в рамках реализации социального проекта Ассоциации гуманитарной культуры «Традиционная культура как основа национально-культурной самоидентификации молодых жителей региона», сообщили Псковскому агентству информации в вузе.

Руководитель проекта Наталья Большакова рассказала о его содержании и направленности. Директор центра народного творчества Наталья Белова подчеркнула особую актуальность проекта, который осуществляется в Год культурного наследия народов России.

Ребята погрузились в атмосферу народного творчества, осознали самобытность и уникальность культурных традиций. Среди гостей встречи были студенты-иностранцы ПсковГУ, которые увидели на практике, что такое межкультурное взаимодействие.

Заведующая сектором декоративно-прикладного творчества областного центра народного творчества Наталья Бочина представила ребятам уникальные образцы коллекции этнического ткачества, рассказав о пути льна «от поля до рубашки». Мастер узорного ткачества Ольга Васильева продемонстрировала процесс изготовления поясов в разных техниках: на берде, на сволочке.

Социальный проект «Традиционная культура как основа национально-культурной самоидентификации молодых жителей региона» стал в 2021 году победителем конкурса социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. В центре внимания проекта – культурема «лён» как знаковое явление для Псковщины, для её экономики и традиционной культуры.