«Главная тема с Надеждой Назаренко»: чем опасен омикрон
Кто сегодня тяжелее переносит коронавирус? Какие пациенты пополняют статистику летальных исходов? Какие осложнения вызывает омикрон? Об этом — в новом выпуске программы от 25 февраля.
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