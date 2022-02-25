Привокзальную площадь в Пскове ждёт большая реконструкция

10:15, 26 февраля 2022, ПАИ

Привокзальную площадь в Пскове ждёт большая реконструкция, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам, для удобства псковичей и гостей города принято решение объединить в одном месте железнодорожный, городской и пригородный транспорт. Для этого уже в этом году автовокзал переедет на железнодорожный вокзал, в свободные помещения бывшего ресторана в правом крыле здания. Там будут оборудованы кассы, комфортный зал ожидания и выход пассажиров на перрон для пригородных автобусов в правой части привокзальной площади.

Место межрейсовой стоянки городского общественного транспорта перенесут на автовокзал. Пассажиры будут выходить из автобусов на улице Вокзальной, у железнодорожного музея. Специально для этого планируется продлить автобусную остановку.

Парковка личного транспорта на Привокзальной площади будет запрещена. Взамен будет организовано большое парковочное пространство за автобусной остановкой. Сейчас с «Почтой России» прорабатывается вопрос передачи этой территории муниципалитету.

Для удобства выезда с Привокзальной площади автобусов и для безопасности пешеходов предстоит также установить светофор на пешеходном переходе через улицу Вокзальную (ближе к улице Бастионной).

Для реализации этих планов будет разработан проект реконструкции Привокзальной площади. «Планы большие. Быстро сделать не получится. Но со временем Привокзальная площадь в Пскове приобретёт достойный внешний вид и удобный функционал», – уточнил Борис Елкин.