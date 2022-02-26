Масленичные песни Курской и Рязанской областей прозвучали в Пскове

10:49, 26 февраля 2022, ПАИ

Молодёжная вечёрка «Маслену встречаем, весну зазываем!» состоялась 25 февраля в Псковском областном центре народного творчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В мероприятии приняли участие фольклорный ансамбль «Свети-Цвет» Санкт-Петербургского государственного института культуры и руководитель коллектива, преподаватель кафедры русского народного песенного искусства данного института Ольга Лазарева. Открыла вечёрку приветственной речью и. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова. «Все вместе мы проводим необходимую работу по сохранению, популяризации традиций и культурного наследия нашей страны. Я надеюсь, что эта встреча будет полезной и позитивной для каждого участника вечёрки», — отметила Наталья Белова.

Ольга Лазарева в ответном слове выразила благодарность Псковскому центру народного творчества за тёплый приём. «Мы рады оказаться на Псковской земле, всем коллективом хотим поблагодарить вас за предоставленную возможность», — отметила она. Далее гости из Санкт-Петербурга провели мастер-класс на тему «Традиции исполнения масленичных песен». Мастер-класс начался с распевки, далее прозвучали традиционные масленичные песни Курской и Рязанской областей. Завершился мастер-класс танцами и хороводами.

Молодёжная вечерка прошла в рамках областного фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй».