Тело мужчины обнаружено на месте пожара в Порховском районе

11:29, 26 февраля 2022, ПАИ

Тело 54-летнего мужчины обнаружено 25 февраля на месте пожара в деревне Чёрное Захонье Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате пожара сгорели жилой дом и пристройка. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.

Кроме того, 25 февраля в 11:20 поступило сообщение о возгорании в Невеле на улице Красных Партизан. В жилом доме сгорела сажа на площади 1 кв. м. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.