Ещё 6 жителей Псковской области скончались от коронавируса

15:02, 26 февраля 2022, ПАИ

Ещё шесть жителей Псковской области скончалось от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. За весь период болезнь унесла жизни 1 568 пациентов псковских медучреждений.

Напомним, на данный момент на лечении находится 6 518 жителей региона, из них 6 012 — на амбулаторном. За сутки выявили 925 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 пациент.

С начала пандемии в области подтвердились 93 764 случая коронавируса, выздоровело 76 140 пациентов.