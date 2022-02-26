Ещё 6 жителей Псковской области скончались от коронавируса
Ещё шесть жителей Псковской области скончалось от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. За весь период болезнь унесла жизни 1 568 пациентов псковских медучреждений.
Напомним, на данный момент на лечении находится 6 518 жителей региона, из них 6 012 — на амбулаторном. За сутки выявили 925 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 пациент.
С начала пандемии в области подтвердились 93 764 случая коронавируса, выздоровело 76 140 пациентов.
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