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Экономика

Часть российских банков отключат от системы SWIFT

Представители ЕС, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании договорились исключить из SWIFT российские банки, попавшие под санкции, и при необходимости – другие банки из РФ, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт. Об этом пишет «Интерфакс».

«Так, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из международной платёжной системы SWIFT. Таким образом, эти институты должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность», – заявил Хебештрайт.

Решение стало продолжением санкций, которые страны Запада вводят в ответ на российскую военную операцию на Украине.

Операции с рублём будут проходить как раньше, так как нет необходимости отправлять поручения о них в банки-корреспонденты за границей. Похожая ситуация и с платёжными картами: лидеры Visa и MasterCard ещё в 2015 году договорились перевести процессинг и клиринг внутрироссийских платежей на территорию России. Кроме того, в стране есть собственная платёжная система «Мир».

Трудности коснутся валютных операций, которые, впрочем, всё равно можно будет совершать. Технически отключение от SWIFT лишь затрудняет и замедляет передачу распоряжений о переводе этих денег на другие счета, но не вынуждает отказываться от них. Но коллапса в работе банковской системы в стране не избежать, поскольку отключение от SWIFT фактически означает сбой быстрой связи между кредитными учреждениями в том числе внутри страны. Всё это приведет к удорожанию и резкому замедлению финансовых потоков.

До сих пор от SWIFT отключали только две страны – Иран и Северную Корею. 

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