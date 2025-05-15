Псковский губернатор обсудил с руководством ГК «Титан» строительство инжинирингового центра в «Моглино»

15:49, 15 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с руководством ГК «Титан» и ОЭЗ «Моглино» по вопросу создания инжинирингового центра, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

«Титан. Полимер. Инжиниринг» – крупный стратегический инвестпроект в сфере промышленности для Псковской области, подчеркнул губернатор. «Важно сделать всё необходимое для его планомерной реализации», – обратил внимание глава региона, а затем обсудил с участниками совещания наиболее актуальные вопросы реализации проекта.

Реализация проекта даст новый толчок для развития региона, подчеркнула гендиректор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко. Она рассказала о направлениях производства и переработки продукции, а также о конкурентных преимуществах, проинформировав о мероприятиях, которые реализуются по проекту сейчас и будут реализованы в будущем.

Первый этап включает запуск производства особо прочных полимеров и смесей, а также старт научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке технологии производства полимерных композиций и технологии синтеза полимеров. Во время второго этапа планируется запустить производство филаментов для 3D-печати и листового пластика, рассказала Ольга Тарасенко.

Напомним, что создание центра началось в апреле 2025 года. Старт строительству инжинирингового центра на базе псковского завода «Титан-Полимер» дали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Цель проекта «Титан. Полимер. Инжиниринг» – научные исследования, разработка и внедрение в производство новых технологий и современной полимерной продукции, конструкционных и суперконструкционных полимерных материалов для различных отраслей промышленности, в их числе химическая, медицинская, пищевая, радиоэлектронная.