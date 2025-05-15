С июля в Псковской области изменится тариф на газ

16:01, 15 мая 2025, ПАИ

Тариф на газ изменится в Псковской области с 1 июля. Розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории региона, составит 8,94 рубля за кубометр, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков».

Решение приняли в соответствии с приказом регионального комитета по тарифам и энергетике от 18 апреля 2025 года № 33-г, уточнили в пресс-службе.

Жителей региона просят своевременно передавать показания приборов учёта и оплачивать потреблённый газ. Показания приборов учёта следует сообщать любым удобным способом, указанным на оборотной стороне квитанции, или через личный кабинет «Оплата за газ» без регистрации, добавили в компании.