С июля в Псковской области изменится тариф на газ
Тариф на газ изменится в Псковской области с 1 июля. Розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории региона, составит 8,94 рубля за кубометр, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков».
Решение приняли в соответствии с приказом регионального комитета по тарифам и энергетике от 18 апреля 2025 года № 33-г, уточнили в пресс-службе.
Жителей региона просят своевременно передавать показания приборов учёта и оплачивать потреблённый газ. Показания приборов учёта следует сообщать любым удобным способом, указанным на оборотной стороне квитанции, или через личный кабинет «Оплата за газ» без регистрации, добавили в компании.
Бегство из Ирландии в Псков: подробности драматичной истории многодетной семьи рассказали на Первом канале
Благодарственным письмом отмечен председатель Псковского облсовпрофа за помощь участникам СВО
От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт