Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с Россией
Делегация Украины всё-таки едет в Гомель на переговоры с российской стороной, сообщает «Белпрессцентр». До этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
Российская делегация уже находится Гомеле. В её состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
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