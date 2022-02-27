Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с Россией

15:36, 27 февраля 2022, ПАИ

Делегация Украины всё-таки едет в Гомель на переговоры с российской стороной, сообщает «Белпрессцентр». До этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

Российская делегация уже находится Гомеле. В её состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.