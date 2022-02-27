Шесть новых смертей от коронавируса зарегистрировали в Псковской области

17:44, 27 февраля 2022, ПАИ

Шесть новых смертей от коронавируса зарегистрировали в Псковской области. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Общее число умерших от COVID-19 достигло 1 568 человек.

Подтверждено 920 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 95 601. По-прежнему наиболее высокая заболеваемость фиксируется в Пскове и Великих Луках. Среди районов лидируют Порховский (65 новых случаев), Островский (46) и Невельский (39).

«Очаг в Великолукском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, снят с контроля Роспотребнадзора», — уточнил Михаил Ведерников.

На амбулаторном лечении находится 5 667 человек, в стационаре лежит 480 человек. Выздоровело 690 человек, всего — 77 463.