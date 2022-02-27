288,5 тысячи жителей Псковской области полностью вакцинированы от COVID-19

18:00, 27 февраля 2022, ПАИ

288 586 жителей Псковской области прошли полную вакцинацию от COVID-19, то есть привились двумя компонентами. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он также уточнил, что 69 человек сделали вторую прививку в минувшую субботу, 26 февраля. Первым компонентом вакцинировано 290 588 человек, 176 привились 26 февраля. Ревакцинированы 44 654 псковича, 85 — 26 февраля.

Израсходовано 80,4 % от поступившей в регион вакцины.

«Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи оценил эффективность «Спутника V» против тяжёлых случаев омикрона в 89 %», — напомнил медлящим с прививкой псковичам Михаил Ведерников.