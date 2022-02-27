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Общество

Валерий Павлов: НАТО пришло практически во двор к нам

Почётный гражданин Пскова, заслуженный работник культуры РФ Валерий Павлов рассказал Псковскому агентству информации, почему он считает действия президента РФ Владимира Путина по оказанию помощи на Донбассе верными.

«Владимир Путин до последнего дня пытался решить все это мирно, но ему этого не дали, никаких аргументов слушать не стали, никаких фактов признавать не стали, - заявил Валерий Павлов. - Это многолетняя гнойная болячка, которую надо вычищать, другого пути нет, надо идти до конца. Люди, которые этого не понимают, им надо оказаться в положении донбассовцев, тогда, возможно, поймут. Вопрос здесь идет о существовании России. Украина – это только повод, а на самом деле речь идет о том, удастся ли сломать Россию или нет. Поэтому так дружно все стали санкции подключать, чтобы удушить Россию. Мы никогда не начинали ни одну войну, всегда приходилось отбиваться. Вот и сейчас, по существу, приходится отбиваться, потому что дальше это терпеть было просто невозможно: НАТО пришло практически во двор к нам. Нашу страну ждут большие перемены, нужны реформы в образовании, воспитании, отношении к своей страны. Есть другая Россия, которая не смотрит с утра до вечера телевизор, которая работает, детей пытается воспитать – вот чем люди озабочены, а не своим имуществом заграницей».

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