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В Псковской модельной библиотеке «Радуга» начались масленичные гулянья

Фото: библиотека «Радуга»

В Псковской детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов стартовали масленичные гулянья, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Масленичные гулянья открыли юные артисты из Печор, которые два года назад создали там фольклорный ансамбль «Фолк-Феникс» под руководством лауреата международных и всероссийский конкурсов, обладателя премии Президента «Молодые дарования России», солистки-вокалистки Елены Фединой. В этом ансамбле занимаются разновозрастные дети от пяти до тринадцати лет.

Преподаватели Псковского политехнического колледжа сшили для «Фолк-Феникса» аутентичные народные костюмы по старинным образцам, поэтому своё выступление гости из Печор совместили с элементами модного дефиле, чтобы продемонстрировать публике красоту своих нарядов.

Артисты спели для читателей библиотеки «Радуга» несколько подлинных псковских народных песен, а также пригласили зрителей в хоровод и поиграли с ними в селезня и уточек.

Сотрудники библиотеки продолжили специальную программу в рамках своего социально-просветительского проекта «Фольклор. Традиции. Экология: старые сказки на эколад» и рассказали участникам праздника, как традиции помогают современным людям вести экологически осознанный образ жизни и беречь природные ресурсы.

Кроме того, студентка Псковского политехнического колледжа Валерия Баранова провела мастер-класс «Масленица-любушка, пришёл твой час, голубушка» по созданию экокуклы-оберега. Участники мастер-класса вдохновлялись экспонатами выставки «Весну-красну приглашаем!», которую сотрудники библиотеки подготовили специально к Масленице и на которой представлены куклы, подобные тем, в которые псковские дети играли в старину и которые создавали в качестве оберегов наши предки.

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