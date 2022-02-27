Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мигранты теперь могут не получать единый документ с чипом для краткосрочного пребывания в РФ

Иностранные граждане в период краткосрочного пребывания в России не будут обязаны получать единый документ с электронным носителем информации, однако он будет обязательным для тех, кто находится в стране в течение длительного периода. Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Отмечается, что единый документ заменит вид на жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на работу, патент, свидетельство участника государственной программы переселения соотечественников, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца, временное удостоверение личности лица без гражданства.

Документ можно оформить по заявлению, поданному в территориальный орган МВД России или в подведомственную организацию. Подать его также можно в электронной форме.

Иностранцы смогут получить единый документ с электронным носителем после прохождения дактилоскопии и фотографирования. Также неотъемлемым условием получения удостоверения личности мигранта в России является медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у него наркомании и инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих.

Кроме того, у иностранного гражданина не должно быть ВИЧ-инфекции, он должен будет иметь полис добровольного или обязательного медицинского страхования, уплатить государственную пошлину, а также оформить личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

27 февраля 2022

Публикуем видео с места пожара в Псковском районе
27 февраля 2022

ВТБ повышает ставки по ипотечным программам до 15,3%
27 февраля 2022

В Псковском районе загорелся частный дом
27 февраля 2022

Банк России возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов
27 февраля 2022

В Санкт-Петербурге вернут к плановой работе восемь стационаров, перепрофилированных для борьбы с COVID-19
27 февраля 2022

В Псковской модельной библиотеке «Радуга» начались масленичные гулянья
27 февраля 2022

Банк России рекомендует гражданам носить с собой пластиковую карту, чтобы не использовать pay-сервисы
27 февраля 2022

Анна Чичерова стала победительницей чемпионата по лёгкой атлетике по прыжкам в высоту

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...