Мигранты теперь могут не получать единый документ с чипом для краткосрочного пребывания в РФ

22:25, 27 февраля 2022, ПАИ

Иностранные граждане в период краткосрочного пребывания в России не будут обязаны получать единый документ с электронным носителем информации, однако он будет обязательным для тех, кто находится в стране в течение длительного периода. Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Отмечается, что единый документ заменит вид на жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на работу, патент, свидетельство участника государственной программы переселения соотечественников, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца, временное удостоверение личности лица без гражданства.

Документ можно оформить по заявлению, поданному в территориальный орган МВД России или в подведомственную организацию. Подать его также можно в электронной форме.

Иностранцы смогут получить единый документ с электронным носителем после прохождения дактилоскопии и фотографирования. Также неотъемлемым условием получения удостоверения личности мигранта в России является медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у него наркомании и инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих.

Кроме того, у иностранного гражданина не должно быть ВИЧ-инфекции, он должен будет иметь полис добровольного или обязательного медицинского страхования, уплатить государственную пошлину, а также оформить личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.