Решение по установке новых светофоров в Пскове будет принято на следующей неделе

09:48, 28 февраля 2022, ПАИ

В Пскове на следующей неделе будет принято решение по установке новых светофоров. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 28 февраля.

По его словам, анонимное голосование, которое было запущено в Telegram-канале главы администрации города, еще активно и псковичи могут отдавать свои голоса за места для оборудования регулируемых пешеходных переходов в 2022 году. Можно проголосовать за несколько вариантов ответов (все улицы с 4 и более полосами для движения).

В голосовании сейчас лидируют перекресток Рижского проспекта и улицы Киселева (50%), Октябрьского проспекта с улицей Вокзальной (35%) и перекресток улиц Коммунальной и Киселева (31%).

«Много мнений у людей, ряд граждан вообще считает, что новые светофоры не нужны. Результаты голосования посмотрят вместе с ГИБДД, предметно сядут и обсудят приоритетные точки», - сказал Елкин.

Он также добавил, что многие люди считают, что на Рижском проспекте много светофоров, но там необходимо «успокаивать движение, чтобы люди не гоняли». Планируется установить там дополнительный светофор с вызывной кнопкой, так что водители из-за интервала могут не почувствовать особых изменений.