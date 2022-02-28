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Творческая встреча «А вы давно гуляли под дождём?» пройдет в псковской библиотеке 3 марта

3 марта поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной универсальной библиотеки приглашает всех желающих на творческую встречу «А вы давно гуляли под дождём?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Свои стихи о весне, любви и творчестве прочтут псковские поэты Александр Павлов (Себежанин) и Олег Алексеев.

Александр Павлов (Себежанин) - член Союза писателей России, участник более 30 сборников стихов, изданных в разных городах России и за рубежом, автор трех авторских сборников стихов: «Так бывает, и нет в том чуда» (2003), «Нежность сердца» (2011) и «В каждом с_LOVE» (2015), «Сейчастье» (2019), номинант и финалист многочисленных литературных российских премий.

Олег Алексеев – автор книг «Тают в интернете строки» (в соавторстве с Михаилом Барышевым), «А вы давно гуляли под дождем?». Стихотворения печатались в журналах «Окно», «Беседы у камина» и других.

Поэтическая программа посвящена наступлению весны и женскому празднику. Стихи поэтов прекрасно ложатся на музыку, поэтому в программе вечера предполагается и авторское прочтение, и музыкально-поэтическое исполнение стихотворений.

Начало встречи в 16:00, 3 этаж, Голубой зал. Записаться можно здесь или по телефону +79211137905 (WhatsApp).

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно. Временные правила посещения здесь.

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