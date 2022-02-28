Серебряным призером международного турнира по пауэрлифтингу стал сотрудник УФСИН России по Псковской области
На прошедшем в Санкт-Петербурге международном турнире Iron Gryphon V – 2022 начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными областного УФСИН Андрей Элькин занял второе место в номинации «Жим лежа без экипировки с прохождением ДК» в своей весовой категории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Всего на соревнования собралось более 800 спортсменов из разных уголков России, а также представителей других стран. Участники разных весовых категорий демонстрировали свои силы в многочисленных номинациях.
Андрей Элькин выступал в весовой категории до 110 кг. По итогу проведенных соревнований ему удалось показать отличный результат и занять почетное второе место.
В ведомстве отметили, что сотрудник псковского УФСИН, недавно став официальным представителем федерации СПР/ WRPF в Псковской области, достойно представил регион не только в личном зачете, но и привез с турнира двух спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, один из которых стал бронзовым призером состязаний.
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