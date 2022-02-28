Команда Dragon's Den Pskov победила на чемпионате Северо-Запада по грэпплингу
Команда Dragon's Den Pskov заняла первое место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по грэпплингу. Об этом сообщается в группе Academy BJJ Dragon's Den Pskov «ВКонтакте».
В дисциплине «грэпплинг» Михаил Кольцов завоевал золотую медаль, Роберт Наврузбеков - бронзовую.
В дисциплине «грэпплинг ги» Василий Васильев и Антон Ребезов стали первыми. Даниил Башкиров - вторым. Михаил Кольцов - на третьем месте.
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