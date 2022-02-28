ВТБ резко повысил ставки по рублевым и валютным счетам

16:25, 28 февраля 2022, ПАИ

Банк ВТБ принял решение поднять с сегодняшнего дня ставки по рублевым вкладам до 18 %, по депозитам в долларах – до 5 %, в евро – до 4 %. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«В связи с повышением ключевой ставки ВТБ принял решение значительно повысить процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе и по валютным депозитам. Ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18 % годовых, по депозитам в долларах – 5 %, в евро – 4 %. Изменения вступят в силу с 28 февраля», – отмечается в сообщении.