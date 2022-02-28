В четырёх классах трёх псковских школ введены ограничения из-за COVID-19

17:48, 28 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на 28 февраля в Псковской области ограничительные мероприятия из-за коронавируса введены в четырёх классах трёх школ, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Из-за ОРВИ ограничительные мероприятия введены в 13 классах четырёх школ.

Сегодня последний день действия ограничительных мероприятий для структурного подразделения средней школы Порхова (коррекционной школы). С 1 марта учреждение работает в обычном режиме.