В четырёх классах трёх псковских школ введены ограничения из-за COVID-19
По состоянию на 28 февраля в Псковской области ограничительные мероприятия из-за коронавируса введены в четырёх классах трёх школ, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Из-за ОРВИ ограничительные мероприятия введены в 13 классах четырёх школ.
Сегодня последний день действия ограничительных мероприятий для структурного подразделения средней школы Порхова (коррекционной школы). С 1 марта учреждение работает в обычном режиме.
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