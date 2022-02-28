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Экономика

Промышленное производство в Псковской области выросло на 4,6%

Промышленное производство в Псковской области выросло в январе 2022 года на 4,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Рост объёмов показали энергетический сектор, тепло- и газоснабжение (на 6,2 %) и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 64 %). Добыча полезных ископаемых сократилась на 5,3 %, обрабатывающие производства – на 0,1 %.

Производства, показавшие в январе 2022 года значительный рост по сравнению с январём 2021 года, – это сбор, обработка, утилизация отходов, обработка вторичного сырья (на 114,7 %), производство одежды (на 55 %), производство прочих готовых изделий (на 49,5 %).

Больше других снизили объёмы по сравнению с январём 2021 года производство текстильных изделий (на 59,4 %), производство химических веществ и химических продуктов (61,6 %).

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