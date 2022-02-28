Более 3 тонн макулатуры собрали в пользу бездомных животных псковские активисты
В Псковском городском молодёжном центре подвели итоги акции сбора макулатуры, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.
В течение месяца пять волонтёров Молодёжного центра собирали ненужные газеты, журналы, старые издания, картонные коробки, бумагу из организованных точек сбора макулатуры в различных учреждениях.
В благотворительной акции приняли участие образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования, детские сады, спортивные школы, муниципальные предприятия, органы администрации города Пскова и жители города.
В результате было собрано более 3 тонн макулатуры. Все собранные материалы организаторы акции направили на переработку.
На вырученные деньги волонтёры Молодёжного центра приобрели корм для животных приюта города Пскова – АНЗО «Шанс».
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