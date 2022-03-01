Два иностранца пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области

10:21, 01 марта 2022, ПАИ

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, один инцидент произошел в Себежском районе, где пограничники задержали жителя одной из стран Юго-Восточной Азии, следовавшего в сторону государственной границы. Молодой человек признался, что планировал незаконно уехать в Латвию. Решением Себежского районного суда нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа и выдворения с территории России.

Аналогичный случай произошел в Пыталовском районе, вблизи государственной границы. Сотрудники пограничного управления выявили выходца из Средней Азии, который направлялся в сторону Эстонии. Мужчину задержали на 48 часов для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.