Акция памяти воинов-десантников 6-й роты состоялась в Пустошке

11:02, 01 марта 2022, ПАИ

Акция памяти воинов-десантников 6-й роты состоялась в Пустошке 1 марта в районном Центре культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Вперед».

Почтить память героев пришли учащиеся старших классов городского Центра образования.

Экскурсовод историко-краеведческого музея Анна Колчина и работник районной библиотеки Валентина Павлова рассказали подросткам о погибших в Аргунском ущелье с 29 февраля по 3 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции на территории Чечни.

К мероприятию была приурочена передвижная экспозиция истории военного времени, которую привезла в Пустошку делегация из Невельского музея.

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