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Культура

Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 17 марта

С 17 по 22 марта 2022 года на сцене большого концертного зала Псковской филармонии пройдет 48-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. В этом году в рамках фестиваля запланировано проведение семи концертов с участием ведущих музыкальных коллективов из Москвы и Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

17 марта. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области откроет фестиваль программой для детей и родителей «Петя и волк». Легендарная симфоническая сказка Сергея Прокофьева познакомит юных зрителей с инструментами симфонического оркестра и будет дополнена песочной анимацией.

18 и 19 марта. На музыку Сергея Прокофьева Губернаторский симфонический оркестр представит и совместную работу с Имперским Русским Балетом.

19 марта. Отдельный балетный спектакль «Ромео и Джульетта» будет адресован детям. Адаптированная версия балета позволит юным зрителям перенестись в древнюю Верону и стать свидетелями событий, описанных Шекспиром.

21 марта. Ежегодный участник фестиваля, ансамбль русской музыки «Псков» представляет два концерта: во славу русской народной балалайки, где солистами выступят псковские балалаечники Сергей Поторочин и Денис Горев, и программу для детей о псковской истории на музыку Даши Полевой. Вымышленная история «Звон над водой» по воле авторов должна возродить события, происходившие в давние времена на месте слияния двух рек – Великой и Псковы.

22 марта. Завершающим аккордом 48-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова станет концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством народного артиста СССР Юрия Симонова.

Художественный руководитель фестиваля русской музыки - Николай Хондзинский.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии. Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих  документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

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