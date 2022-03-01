Псковский ХК «Торнадо» завоевал бронзовые медали Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

12:07, 01 марта 2022, ПАИ

ХК «Торнадо» завоевал бронзовые медали Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд 2007-2008 годов рождения. Об этом сообщили в региональной федерации хоккея.

В финальном турнире на льду спортивной базы «Море спорта» в населенном пункте Большой Суходол Нижегородской области приняли участие 12 команд. В игре за 3-е место псковичи обыграли команду «Звезда Поморья» из Архангельска со счетом 7:3.