Псковский ХК «Торнадо» завоевал бронзовые медали Всероссийских соревнований «Золотая шайба»
ХК «Торнадо» завоевал бронзовые медали Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд 2007-2008 годов рождения. Об этом сообщили в региональной федерации хоккея.
В финальном турнире на льду спортивной базы «Море спорта» в населенном пункте Большой Суходол Нижегородской области приняли участие 12 команд. В игре за 3-е место псковичи обыграли команду «Звезда Поморья» из Архангельска со счетом 7:3.
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