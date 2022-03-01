Ещё 917 человек заразились COVID-19 в Псковской области
97 443 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 917 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 79 153 пациента (за сутки – 902), умерли 1 583 инфицированных COVID-19 человека.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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