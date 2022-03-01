Telegram-канал появился у Псковской областной психиатрической больницы

13:38, 01 марта 2022, ПАИ

Telegram-канал появился у Псковской областной психиатрической больницы №1 в Богданово. Об этом сообщается в Instagram лечебного учреждения.

«Дорогие друзья, на случай блокировки Instagram мы создали Telegram-канал. Группа в социальной сети «ВКонтакте» функционирует в прежнем режиме. Рекомендуем подписаться на наши аккаунты в других социальных сетях заранее, в связи с тем, что ситуация с Instagram нестабильна. Ссылки на наши аккаунты в социальных сетях вы можете найти в сторис - раздел «О нас», - говорится в сообщении.