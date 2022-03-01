Telegram-канал появился у Псковской областной психиатрической больницы
Telegram-канал появился у Псковской областной психиатрической больницы №1 в Богданово. Об этом сообщается в Instagram лечебного учреждения.
«Дорогие друзья, на случай блокировки Instagram мы создали Telegram-канал. Группа в социальной сети «ВКонтакте» функционирует в прежнем режиме. Рекомендуем подписаться на наши аккаунты в других социальных сетях заранее, в связи с тем, что ситуация с Instagram нестабильна. Ссылки на наши аккаунты в социальных сетях вы можете найти в сторис - раздел «О нас», - говорится в сообщении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
01 марта 2022
Режим работы светофоров на двух перекрёстках Пскова изменится из-за реконструкции Троицкого моста
01 марта 2022
«РЖД Пассажирам» предупредил россиян о невозможности покупки электронных билетов онлайн-сервисами